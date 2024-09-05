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Джонсон прокомментировал компетентность Зеленского после вторжения в Курскую область

Аналитик Джонсон: Зеленский недооценил возможности при атаке на Курскую область

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Gleb Garanich/Reuters

План президента Украины Владимира Зеленского, направленный на атаку Курской области с целью отвлечения российских сил от других фронтов, полностью провалился. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Deep Dive.

«То, что Украина сделала с собой — это нокаут. Они ошибочно полагали, что у России ограниченные ресурсы», — отметил эксперт.

Он добавил, что это предположение оказалось неверным. За последние два с половиной года численность российских войск значительно возросла, а уровень военного планирования Генерального штаба находится на высоком уровне, подчеркнул Джонсон.

По его мнению, план украинского командования в Курской области потерпел неудачу, так как ВСУ не смогли отвлечь российские силы от тех направлений, где Киев терпит серьезные поражения.

«Интересно, это они сами придумали такой ход или им помогала НАТО? Если альянс участвовал в планировании, это ставит под сомнение их компетентность», — заключил Джонсон.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее болгарский депутат сообщил об использовании под Курском переданных Украине БТР.

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