Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 4 сентября, не осуществляли атаки на Курском направлении, а лишь перебрасывали новые силы. Речь идет о зоне ответственности спецназа «Ахмат», сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир этого спецназа генерал-майор Апты Алаудинов.

Он заявил, что в среду не было особых «накатов» за весь день.

«У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты», — сказал военный.

По его словам, 4 сентября противник «занимался подтягиванием новых сил и ресурсов».

Алаудинов также сообщил, что к вечеру ВСУ попытались на одном из участков ввести в действие новый батальон, однако этот батальон «тоже будет перемолот и выплюнут».

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки Вооруженные силы России отразили две атаки украинских штурмовых групп в Курской области. Сражения, в которых приняли участие члены группировки войск «Север» совместно с артиллерийскими расчетами и армейской авиацией, произошли в направлении населенных пунктов Малая Локня и Комаровка.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.