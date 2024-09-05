Белоусов поздравил военных со взятием четырех населенных пунктов в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы бригадам Вооруженных сил РФ за взятие четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Министр поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением от противника села Пречистовка. Белоусов также направил поздравления личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады по случаю освобождения от врага поселка Новгородское (Нью-Йорк) и сел Нетайлово, Первомайское.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было.

По его словам, сейчас речь идет не о том, чтобы двигаться в Донбассе по 200, по 300 метров вперед. Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами», уточнил глава государства.

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.