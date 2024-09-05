В Киеве и Кривом Роге произошли взрывы

Взрывы раздались в Киеве и Кривом Роге на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Подробностей нет.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. На этих предприятиях производили и ремонтировали компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинских войск.

По данным ведомства, для нанесения удара использовали высокоточное оружие большой дальности, в частности гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и БПЛА. В министерстве подчеркнули, что все заданные цели удалось поразить.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.