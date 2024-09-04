В Курской области уничтожили две управляемые авиабомбы ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ поразили в приграничном районе Курской области две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области», – говорится в сообщении.

Вместе с тем Смирнов поблагодарил военных за успешное отражение атаки ВСУ.

4 сентября экипаж российского штурмовика Су-25 нанес удар по скоплению военных и техники ВСУ в Курской области. Уничтожение украинских формирований попало на видео. В Минобороны отметили , что место скопления ВСУ находилось в приграничном районе российского региона.

Также сегодня российское военное ведомство сообщило, что за минувшие сутки военные РФ отразили две атаки украинских штурмовых групп в Курской области. Сражения, в которых приняли участие члены группировки войск «Север» совместно с артиллерийскими расчетами и армейской авиацией, произошли вблизи населенных пунктов Малая Локня и Комаровка.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование готовило солдат к вторжению в Курскую область.