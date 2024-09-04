Власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из 31 населенного пункта в районах Красноармейска (украинское название — Покровск) и Краматорска в Донбассе. Об этом сообщило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

Сообщается, что это решение было единогласно согласовано на заседании координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Днем 4 сентября британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис предрек потерю Украиной пяти городов в Донецкой народной республике, среди которых Покровск, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр. При таком развитии событий, считает аналитик, под давлением Соединенных Штатов и «всего остального мира» маятник конфликта на Украине вновь повернется в сторону переговоров.

Днем ранее норвежское издание ABC Nyheter писало, что линии обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе могут рухнуть.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль наибольшее число территорий в ходе СВО с октября 2022 года.