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Украина объявила об эвакуации детей из 31 населенного пункта

Украина вывезет детей из 31 населенного пункта вблизи Покровска и Краматорска

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Reuters

Власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из 31 населенного пункта в районах Красноармейска (украинское название — Покровск) и Краматорска в Донбассе. Об этом сообщило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

Сообщается, что это решение было единогласно согласовано на заседании координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Днем 4 сентября британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис предрек потерю Украиной пяти городов в Донецкой народной республике, среди которых Покровск, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр. При таком развитии событий, считает аналитик, под давлением Соединенных Штатов и «всего остального мира» маятник конфликта на Украине вновь повернется в сторону переговоров.

Днем ранее норвежское издание ABC Nyheter писало, что линии обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе могут рухнуть.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль наибольшее число территорий в ходе СВО с октября 2022 года.

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