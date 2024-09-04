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Украинский медик рассказал о «трясущихся» врачах после удара по ВСУ в Полтаве

«Страна»: медик Ткачев связал потери ВСУ в Полтаве с плохой подготовкой врачей

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На место удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве прибыли врачи с плохой подготовкой. Об этом рассказал украинский медик Игорь Ткачев, слова которого передает издание «Страна».

Он заявил, что в первые минуты после удара приехали врачи, которые «кричали, тряслись и не знали, что делать». По его словам, в работе медиков не было организации процесса помощи. Ткачев подчеркнул, что он не заметил при них аптечек. Также он связал потери ВСУ в Полтаве с некачественным оборудованием, которое использовалось для спасения людей.

Утром 3 сентября в Полтаве произошли два мощных взрыва. По данным ТАСС, ВС РФ нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М». Одна попала в учебно-административный корпус, вторая в столовую. В результате атаки пострадали более 300 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося были ликвидированы 51 человек и еще 271 военный получил ранения.

Ранее Минобороны РФ раскрыло подробности удара ВС РФ по Полтаве.

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