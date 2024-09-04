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В США рассказали о тревоге Запада из-за российских Су-34

MWM: удары Су-34 планирующими бомбами вызывают тревогу на Западе

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российские истребители-бомбардировщики Су-34, наносящие удары планирующими бомбами в зоне СВО, вызывают тревогу на Западе. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Авторы материала отметили, что российские самолеты могут вооружать объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500. С их помощью истребители способны поразить позиции противника даже в укрытиях, подчеркнули журналисты.

Также издание обратило внимание, что ОДАБ-500 оснащают универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Благодаря такому решению свободнопадающая бомба становится высокоточным боеприпасом.

До этого обозреватель The National Interest Майя Карлин заявила, что истребитель F-16XL мог бы поменять правила игры на Украине, однако Киев его не получит. Журналист отметила, что эта модель самолета отличалась изогнутой стреловидной конструкцией крыла, которая обеспечивала большую подъемную силу, маневренность и дальность полета, чем базовый F-16.

Ранее на Украине признали, что «танки-мангалы» ВС РФ неуязвимы для беспилотников ВСУ.

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