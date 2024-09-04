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Украинский офицер сдался в плен ВС РФ из-за нехватки бойцов в его роте

МО РФ: командир роты ВСУ сдался в плен на территории ДНР вместе с подчиненными

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Reuters

Командир одной из рот Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в Донецкой народной республике (ДНР) сдался в плен российским войскам вместе с подчиненными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что всего во время сражений солдаты группировки «Центр» взяли в плен семерых украинских военных. Кроме того, им удалось уничтожить бронеавтомобиль International MaxxPro американского производства и иную технику ВСУ.

При этом, по словам командира роты в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Виктор», сначала военнослужащие страны взяли в плен четверых человек.

«Там был командир отделения и его отделение. После взятия их в плен их эвакуировали ко мне», — отметил мужчина.

Он добавил, что позже с ним связались товарищи и сообщили о взятии в плен еще троих украинских солдат. Среди них были старшина, фельдшер и командир роты.

«Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — вспомнил «Виктор» беседу с бойцом ВСУ.

Также ситуацию прокомментировал командир мотострелкового взвода ВС РФ с позывным «Сава». Как он сказал, в плену у российских солдат оказался командир роты в составе 151-й бригады ВСУ.

На допросе мужчина рассказал, где находятся другие украинские формирования. Благодаря этому ВС РФ смогли избежать потерь при дальнейшем продвижении в ДНР.

Ранее пленный военный ВСУ заявил, что командование перебрасывает мобилизованных из тыла на фронт.

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