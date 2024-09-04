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В России мобилизованному на СВО гражданину Украины и отказали в выплате

В Петербурге отказали в выплатах гражданину Украины, мобилизованному на СВО

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге гражданину Украины отказали в выплатах после мобилизации на спецоперацию. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Она рассказала, что в 2022 году уроженец Полтавской области Юрий, проживавший в Петербурге и имевший вид на жительство в России, но не имеющий российского паспорта был призван по мобилизации и отправился в ДНР и ЛНР воевать на стороне России.

В 2023 году он был уволен из-за достижения предельного возраста пребывания на военной службе. В том же году он получил российский паспорт.

В апреле 2024 года Юрий получил отказ в положенной ему выплате от администрации Колпинского района. Решение объяснялось тем, что на момент мобилизации мужчина не являлся гражданином РФ.

Мужчина в итоге обратился в суд. Рассмотрев жалобу, Колпинский районный суд постановил, что Юрия мобилизовали как гражданина РФ, несмотря на отсутствие гражданства, поэтому он имеет право на льготы и выплаты.

Ранее депутаты Госдумы обратились к генпрокурору с просьбой о защите бойцов СВО.

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