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В Белгородской области село подверглось повторному обстрелу ВСУ

Гладков: ВСУ повторно обстреляли село Новая Таволжанка

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела в трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады и газовая труба. Также осколками посечены четыре легковых автомобиля. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — сказал Гладков.

Губернатор добавил, что в результате обстрела три мирных жителя получили травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали мужчина и женщина. По словам Гладкова, у них диагностировали осколочные ранения. Сейчас пострадавших везут в городскую больницу №2 города Белгорода, отметил глава региона.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны. В ведомстве отметили, что от оперативного штаба региона поступило 27 запросов, 18 из них были реализованы, остальные находятся в работе.

Ранее украинский беспилотник атаковал сельскую церковь в Белгородской области.

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