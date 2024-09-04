В Донецке двое подростков погибли при обстреле рынка ВСУ

Двое подростков и один мужчина погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Он заявил, что во время обстрела рынка «Сокол» в Кировском районе погибли мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения.

Днем 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из-за удара Вооруженных сил Украины по рынку «Сокол» в донецком микрорайоне «Текстильщик» погибли трое человек и пятеро получили ранения. Он отметил, что ВСУ ударили артиллерийскими снарядами калибром 155 мм. В результате погибли двое мужчин и одна женщина. Кроме того, в поселке Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадала 20-летняя девушка, добавил Пушилин.

До этого сообщалось, что в ДНР за сутки пострадали от атак ВСУ 10 мирных жителей.

Ранее стало известно о наличии новозеландских наемников в Курской области.