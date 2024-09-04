Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Донецке двое подростков погибли при обстреле рынка ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели мужчины и двух подростков при обстреле ВСУ

close
Илья Питалев/РИА Новости

Двое подростков и один мужчина погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Он заявил, что во время обстрела рынка «Сокол» в Кировском районе погибли мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения.

Днем 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из-за удара Вооруженных сил Украины по рынку «Сокол» в донецком микрорайоне «Текстильщик» погибли трое человек и пятеро получили ранения. Он отметил, что ВСУ ударили артиллерийскими снарядами калибром 155 мм. В результате погибли двое мужчин и одна женщина. Кроме того, в поселке Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ пострадала 20-летняя девушка, добавил Пушилин.

До этого сообщалось, что в ДНР за сутки пострадали от атак ВСУ 10 мирных жителей.

Ранее стало известно о наличии новозеландских наемников в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами