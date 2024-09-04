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СК завел дело после издевательств украинских солдат над российскими военными

СК завел уголовное дело после издевательств военных ВСУ над бойцами ВС РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Уголовное дело о применении в российско-украинском конфликте запрещенных методов заведено после видео, на котором военные ВСУ издеваются над российскими бойцами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«В целях проверки данной информации Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте запрещенных методов»)», — говорится в сообщении.

30 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что российские солдаты, побывавшие в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на жестокое обращение и отсутствие регулярного питания.

До этого военкор Евгений Лисицын рассказал, что медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ Варвара с позывным «Каннибал» была замечена в Курской области. Свой позывной она получила за издевательства над пленными российскими бойцами. В интервью украинским СМИ она говорила, что ненавидит всех россиян и считает их нелюдями. Она также заявляла, что едет в Курскую область мучать и истреблять русских.

Ранее в силовых структурах заявили о расправах ВСУ над жителями Курской области.

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