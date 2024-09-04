Российские вертолеты уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ у Крыма

Российские экипажи вертолетов пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку на Крым. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Экипажами вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

В МО уточнили, что инцидент произошел днем.

До этого в Минобороны сообщили, что утром 4 сентября российские войска уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря. Техника была поражена силами Черноморского Флота. Позже оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения аппаратов ВСУ.

29 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении четырех беспилотников и трех безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. По его словам, вражеские объекты уничтожили средства противовоздушной обороны и Черноморский флот. Предварительно, никакие гражданские объекты не пострадали.

Ранее бегство солдат ВСУ с позиций в ДНР попало на видео.