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Военные РФ обеспечили безопасную ротацию наблюдателей на ЗАЭС

МО: российские военные обеспечили ротацию наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Alexander Ermochenko/Reuters

Российские военные обеспечили безопасное проведение плановой ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси российская сторона неукоснительно соблюдала режим прекращения огня на маршруте движения наблюдателей.

Днем 4 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Представитель ЗАЭС заявил, что станция ждет от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению обстрелов со стороны украинских войск. Делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС примерно в 15:15 мск.

2 сентября Гросси сообщал, что посетит Запорожскую АЭС, чтобы продолжить свое содействие в предотвращении ядерной аварии.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина ранее заявляла, что обстановка на территории станции и ее города-спутника Энергодара напряженная. По ее словам, в округе наблюдалась высокая интенсивность обстрелов.

Ранее МАГАТЭ проинформировали об отключении линии электроснабжения ЗАЭС.

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