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МИД РФ предупредил о создании украинских батальонов в Европе

Захарова: Европа может столкнуться с создаваемыми там украинскими батальонами

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Пресс-служба МИД РФ

Европа может столкнуться с создаваемыми там батальонами из уехавших военнообязанных украинцев. Об этом в ходе ВЭФ-2024 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

По ее мнению, в Европе еще не осознали, какую «чуму» создали своими руками в виде «террористического киевского режима» и «батальонов», которые будут рекрутироваться или создаваться из рекрутированных на территории западноевропейских стран граждан Украины. Захарова считает, что так называемые батальоны «ударят и по западной Европе».

17 июля сотрудники правоохранительных органов Франции задержали молодого неонациста, подозреваемого в призывах к нападениям на чиновников и подготовке атаки на участников эстафеты олимпийского огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турне украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Европе является отвратительным явлением и уродливым проявлением киевского режима.

Ранее Венгрия обвинила США и Европу в уклонении от инициатив по миру на Украине.

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ВЭФ-2024
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