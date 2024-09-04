ВСУ попытались атаковать Белгородскую область при помощи дрона

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеревались атаковать регион при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

«Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

4 сентября около 15:20 мск в Белгородской области также сработали средства ПВО. В результате в воздушном пространстве региона был ликвидирован один дрон ВСУ самолетного типа.

За день до этого в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали о поставке в Белгородскую область дополнительных систем противовоздушной обороны.

В ведомстве отметили, что всего оперативный штаб региона направил 27 запросов о предоставлении нового оборудования. При этом по большинству из обращений — 18 — уже приняли соответствующие решения.

Ранее в Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника загорелся храм.