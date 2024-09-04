Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область при помощи дрона

Минобороны РФ: системы ПВО уничтожили украинский дрон в Белгородской области

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеревались атаковать регион при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

«Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

4 сентября около 15:20 мск в Белгородской области также сработали средства ПВО. В результате в воздушном пространстве региона был ликвидирован один дрон ВСУ самолетного типа.

За день до этого в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали о поставке в Белгородскую область дополнительных систем противовоздушной обороны.

В ведомстве отметили, что всего оперативный штаб региона направил 27 запросов о предоставлении нового оборудования. При этом по большинству из обращений — 18 — уже приняли соответствующие решения.

Ранее в Белгородской области из-за атаки украинского беспилотника загорелся храм.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами