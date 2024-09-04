Глава МАГАТЭ проехал блокпост в сторону подконтрольной Украине территории

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после посещения Запорожской АЭС (ЗАЭС) пересек линию соприкосновения в сторону контролируемой украинскими войсками территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, Гросси покинул ЗАЭС и проехал российский блокпост, направляясь в сторону подконтрольного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Запорожье.

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси в четверг побывала на Запорожской АЭС. Делегация организации завершила свой визит на станцию около 15:15 мск.

2 сентября глава МАГАТЭ сообщал, что посетит Запорожскую АЭС, чтобы продолжить свое содействие в предотвращении ядерной аварии.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина ранее заявляла, что обстановка на территории станции и ее города-спутника Энергодара напряженная. По ее словам, в округе наблюдалась высокая интенсивность обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что его страна на данный момент не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем.

Ранее Гросси встретился с министром энергетики Украины.