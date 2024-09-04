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Болгарский депутат сообщил об использовании под Курском переданных Украине БТР

Болгарский депутат Петков: в Курской области используют переданные Киеву БТР

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В Курской области наблюдается использование БТР, переданных Болгарией Украине. Об этом сообщил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков, слова которого передает РИА Новости.

«Сейчас в Курской области мы видим, что есть БТР, которые переданы Болгарией украинской стороне, которые сейчас подбивают российские вооруженные силы», — заявил он.

В марте министр обороны Болгарии Тодор Тагаев сообщил, что первые 30 вагонов с бронетранспортерами были отправлены из Софии в Киев. Операция по транспортировке началась 29 января, и первый конвой из 30 вагонов отправился 7 марта. В этой операции приняли участие 240 военнослужащих. Общие расходы на транспортировку превысили 170 тысяч левов (приблизительно 95 тысяч долларов).

3 сентября минобороны Украины сообщило, что на вооружение в ВСУ поступит бронетранспортер «Хорунжий», созданный на основе модернизации советского БТР-60.

Ранее была названа главная проблема для техники ВСУ осенью.

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