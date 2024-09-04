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В Казахстане задержали замглавкома нацгвардии

В МВД Казахстана сообщили о задержании заместителя главнокомандующего нацгвардии

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Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии республики. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на МВД.

«МВД подтверждает задержание заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в совершении противоправного действия. На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами совместно с МВД», — говорится в сообщении.

В МВД пообещали провести объективное и всестороннее расследование произошедшего. Однако ведомство не стало раскрывать личность задержанного.

На текущий момент Национальную гвардию Казахстана возглавляет генерал-лейтенант Еркин Ботаканов. Его заместителями являются генерал-майор Кайрат Актанов, генерал-майор Бауржан Абжанов, генерал-майор Кайрат Умбетов, генерал-майор Константин Воронкин и генерал-майор Жандос Омаркулов.

До этого в Воронеже задержали заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова, который является фигурантом дела о взяточничестве. Военный обвиняется в получении средств на сумму более 20 млн.

Ранее осужденный за коррупцию генерал попросился на СВО.

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