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Планировавший заминировать Курскую АЭС боец ВСУ обратился к мировому сообществу

Боец ВСУ Шкода призвал мировое сообщество не допустить диверсий на АЭС

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Илья Питалев/РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Шкода, которому командование поручило заминировать Курскую атомную электростанцию (АЭС), призвал мировое сообщество не допустить диверсий на объектах атомной энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу сейчас обратиться ко всему мировому сообществу, чтобы не допустить аварии, как на Чернобыльской АЭС», — сказал военный.

До этого Шкода рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу подорвать Курскую АЭС. По его словам, после того, как произойдет взрыв, Киев планировал обвинить Россию в том, что та сама взорвала станцию.

Также военный рассказал, что Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской атомной электростанции. Пленный отметил, что главком ВСУ поставил задачу прорваться на станцию и заложить там взрывчатку, а также рассказал, что подготовить мероприятие помогли специалисты альянса.

Ранее на Курской АЭС ввели дополнительные режимные меры.

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