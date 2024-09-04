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Над Курской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Минобороны: над Курской областью сбили беспилотник ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, попытка атаки была пресечена в 11:10 мск. Украинские войска отправили в сторону российского региона беспилотник самолетного типа, который должен был нанести удар по объектам на территории РФ.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря. В ведомстве также рассказали, что за ночь средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области и по одному в Курской области и в акватории Черного моря.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три населенных пункта региона были атакованы украинскими беспилотниками. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о последствиях атак уточнялась.

Ранее Курской области передали дополнительные комплексы разведки.

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Атаки на Курскую область
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