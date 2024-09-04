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Российские войска взяли под контроль село в ДНР

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Пречистовка

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР — село Пречистовка. Об этом сообщило российское министерство обороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Минобороны России также заявило о взятии села Карловка.

3 сентября издание Welt со ссылкой на Институт изучения войны писало, что российские войска продвигаются в Донбассе, взяв за август под свой контроль 477 кв. км, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. По его данным, ВС РФ за месяц взяли под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года.

Эксперт Европейского совета по международным отношениям и военный аналитик Густав Грессель считает, что продвижение ВС РФ связано с низким уровнем командования ВСУ и задержкой военной помощи.

Ранее военкор назвал «ключ» от Угледара.

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