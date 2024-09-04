Российские войска полностью зачистили село Карловка в Донецкой народной республике (ДНР) от подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в освобождении Карловки принимали участие подразделения группировки ВС РФ «Центр».

Также во время боев в ДНР войска России поразили живую силу и технику четырех бригад украинской армии в районах Дзержинска, Щербиновки, Украинска, Димитрова и Селидово. Были отражены семь контратак штурмовиков ВСУ.

Отмечается, что украинские войска потеряли порядка 480 солдат, гаубицу «Мста-Б», артустановку «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира», бронемашину MaxxPro и два легковых автомобиля.

До этого сообщалось, что российский бомбардировщик Су-34 ударил фугасной авиационной бомбой ФАБ-500, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области.

Уточняется, что получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО Vampire ВСУ.