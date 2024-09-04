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СК получил доступ к данным о семье кадровика Минобороны РФ Кузнецова

Суд признал законным получение данных о семье кадровика МО Кузнецова

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Пресс-служба Министерства обороны России

235-й Гарнизонный военный суд отклонил жалобу начальника главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова на получение информации о его семье без его ведома. Об этом сообщает ТАСС.

«Жалобу Кузнецова на действия следствия оставить без удовлетворения», — огласил судья.

Кузнецов был задержан в мае этого года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов, будучи начальником управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получил взятку от коммерческих структур. Взамен он обещал помогать им.

Кузнецов возглавлял Главное управление кадров Минобороны РФ с мая 2023 года. До этого, с 2010 года, он руководил Восьмым управлением Генерального штаба Вооруженных сил. Это ведомство обеспечивало оборонное ведомство необходимой информацией для эффективного управления армией.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что адвокаты фигурантов дела о взятке Кузнецову не могут попасть к ним в СИЗО.

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