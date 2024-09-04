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Украинские военные попали в плен в ДНР

Минобороны РФ: бойцы «Центра» взяли в плен семь военнослужащих ВСУ в ДНР

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РИА Новости

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» взяли в плен семерых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские бойцы «уничтожили множество единиц военной техники противника, в том числе и американский бронеавтомобиль International MaxxPro», отметили в оборонном ведомстве.

По словам командира мотострелковой роты с позывным «Виктор», сначала в плен попали четверо украинцев, в том числе командир отделения. Позже привели еще трех пленных военных ВСУ — старшину, фельдшера и командира роты.

Другой командир российской роты, Герой России с позывным «Поэт» рассказал, что украинских военнослужащих удалось пленить благодаря заходу в тыл и окружению.

30 августа Минобороны РФ сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 солдат ВСУ.

2 сентября взятый в плен украинский военнослужащий Александр Кащук рассказал, что командование находящихся в тылу элитных тыловых частей ВСУ избавляется от попавших к ним мобилизованных, отправляя их на передовую.

Ранее политолог объяснил, почему украинцы стали самостоятельно сдаваться в плен ВС РФ.

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