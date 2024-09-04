В Курской области уничтожили украинских диверсантов

Во время боя в Курской области российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Он отметил, что бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота во время встречного стрелкового боя уничтожили в регионе группу разведчиков-диверсантов из трех человек.

В этот же день Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии город Льгов Курской области. Мэр Алексей Клемешов сообщал, что все желающие выехать из города могут обратиться в горадминистрацию или позвонить по номеру 112.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что атака ВСУ на приграничные районы Курской области может стать завершающим этапом СВО. По его словам, Украина перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее «посыпалась» линия фронта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует бессрочно удерживать территории в Курской области. Но Алаудинов сомневается, что ВСУ долго продержатся в условиях истощения ресурсов.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.