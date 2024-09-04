ВСУ потеряли иностранные РСЗО в Сумской области в результате удара армии России

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS в Сумской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Цели находились в районе населенного пункта Храповщина. Также под удар попали два автомобиля сопровождения и до 20 украинских военных, отметили в оборонном ведомстве.

4 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области является решающим боем специальной военной операции.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 40 военных, еще 180 получили ранения.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили высокоточными ударами три пусковые установки ракетной системы залпового огня HIMARS и более 30 военнослужащих ВСУ в Сумской области. В ведомстве уточнили, что установки были поражены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области.