Во Львове произошли взрывы

В городе Львове, расположенном в западной части Украины, прозвучали взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным канала, взрыв произошел в районе главного железнодорожного вокзала.

До этого взрывы прозвучали в Волынской области и Киеве.

Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударе по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львовской области. По его словам, во Львове и области зафиксировали несколько прилетов. Также более десяти ударов нанесли по объектам в Сумах.

Российские военные начали атаковать украинскую инфраструктуру с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее минэнерго Украины назвало будущую зиму самой тяжелой в истории страны.