Нетаньяху поручил ЦАХАЛ готовиться к раздаче гуманитарной помощи в секторе Газа

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии готовиться к возможному распределению гуманитарной помощи в секторе Газа. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.

По сведениям журналистов, премьер-министр недавно поручил израильской армии изучить логистику, оперативные механизмы и потребности в трудовых ресурсах, которые необходимы для распределения гуманитарной помощи, чем раньше занимались международные организации.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви выступил против идеи Нетаньяху, так как жизнь и здоровье солдат окажутся под угрозой.

До этого египетское министерство иностранных дел заявило, что Нетаньяху пытается помешать посредническим усилиям Египта, Катара и США по урегулированию ситуации в секторе Газа.

2 сентября Нетаньяху исключил вывод израильских войск от границы Газы с Египтом.

Ранее в Тель-Авиве на акцию в поддержку заложников вышли полмиллиона израильтян.