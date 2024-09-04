Названы потери ВСУ в результате удара по учебному центру в Полтаве

51 человек убит и 271 ранен при ударе ВС РФ по учебному центру связи Вооруженных сил Украины в Полтаве. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Этот удар <...> нанесли двумя баллистическими ракетами. Сигнала воздушной тревоги не было», — сообщил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что теперь каждую деталь произошедшего должны уточнить следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

Перед этим сообщалось, что удар «Искандеров» по ВСУ в Полтаве мог быть организован за 20 минут. Под обстрел попал военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации, который готовит младших специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ), Подробности об ударе и его последствиях читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что ВСУ планируют усилить меры безопасности на военных объектах после удара в Полтаве.