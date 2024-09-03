Названо время подготовки ударов по Полтаве российскими военными

По данным Telegram-канала «Военная хроника» (ВХ), российские войска организовали удар по Полтаве «Искандерами» за 20 минут.

В публикации отмечается, что построение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) длится в среднем от 10 до 20 минут. Издание подчеркивает, что в случае с Полтавой за это время «удалось упаковать все».

За небольшой промежуток времени российские войска успели обнаружить скопление людей, передать сведения от разведки на командный пункт, принять решение об ударе, передать приказ на исполнение, внести координаты в блок управления ракеты дежурным расчетом «Искандера» и нанести удар, говорится в публикации.

До этого стало известно, что сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) собираются усилить меры обеспечения безопасности личного состава на военных объектах после удара, который ВС России нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Ранее появилось видео с последствиями удара по училищу ВСУ в Полтаве.