Египтянин заключил контракт и поехал в зону СВО

Египтянин заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила администрация Югорска Ханты-Мансийского округа.

«Мое решение отправиться в зону СВО не связано с деньгами. В большей степени это любовь к России. Я полюбил эту страну, людей, хочу здесь жить и быть гражданином России», — рассказал египтянин.

Известно, что молодому человеку 24 года. Он приехал в РФ четыре года назад, отучился на программиста и решил отправиться на фронт. Египтянин признался, что против его участия в СВО высказывалась сестра, однако своего мнения доброволец не изменил.

До этого сообщалось, что глава отдела правового обеспечения государственно-правового управления администрации губернатора Белгородской области Андрей Чарыков отправится в зону проведения СВО в качестве добровольца. Благодарность за это ему выразил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее американец пошел в российскую армию добровольцем на СВО.