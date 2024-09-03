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Генерал Иван Попов просит привлечь как свидетелей защиты ряд командиров

Генерал Попов просит опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров

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Пресс-служба Минобороны РФ

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов просит привлечь в качестве свидетелей защиты по своему делу некоторых экс-сослуживцев из его бывшей зоны ответственности на фронте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Сергея Буйновского.

«Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — сказал юрист.

Адвокат также заявил, что его подопечный продолжает знакомиться с материалами дела, несмотря на то, что 235-й гарнизонный военный суд частично удовлетворил ходатайство следствия и ограничил срок ознакомления до 3 сентября включительно. По словам Буйновского, защита уже обжаловала данное постановление.

Иван Попов был арестован в середине мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следствие утверждает, что он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей в 2023 году. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

Ранее Иван Попов допустил свое возвращение на СВО.

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