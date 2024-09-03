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Военнослужащий ударил начальника по лицу и получил пять лет колонии

В Мурманской области военного осудили на пять лет за удар начальника по лицу

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Freepik.com

Гаджиевский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, ударившему кулаком в лицо своего начальника. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«(Обвиняемый) нанес последнему один удар кулаком в лицо, чем причинил телесное повреждение, расценивающееся как средний вред здоровью», — говорится в сообщении.

Суд учел чистосердечное раскаяние подозреваемого, а также информацию о его положительных характеристиках и вынес приговор в виде пяти лет лишения свободы строгого режима.

Как уточнили в пресс-службе, суд пришел к выводу о возможности исправления обвиняемого только в условиях изоляции от общества.

До этого в Челябинской области прапорщик сломал рядовому нос в качестве наказания за проступок и попал под суд. В итоге суд учел «совокупность других смягчающих обстоятельств» и в качестве наказания на полтора года ограничил виновного по службе с удержанием части денежного довольствия в доход государства.

Ранее в Казани арестовали женщину за поджог военной прокуратуры.

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