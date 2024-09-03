Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ запросили пожизненный срок для командира 27-й бригады ВСУ Храпача

Прокурор в РФ попросил пожизненно лишить свободы полковника ВСУ Храпача

close
Depositphotos

Прокурор попросил суд заочно приговорить командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковника Дмитрия Храпача к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, который присутствовал на заседании во Втором западном окружном военном суде.

В материале подчеркивается, что именно этот украинский офицер отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям на территории Белгородской области. Солдаты, которые пострадали в результате этих атак, не принимали участия в боевых действиях на Украине.

«Прошу заочно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал прокурор в ходе слушания.

Как отметила сторона обвинения, командир бригады ВСУ отдавал приказы о ракетных ударах ради устрашения населения российского региона. Также, по ее мнению, еще одной целью военного была дестабилизация деятельности органов государственной власти в РФ.

В 2023 году Верховный суд ДНР признал Храпача виновным в обстреле Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня. Тогда его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Позже против украинского офицера возбудили новое уголовное дело, на этот раз связанное с обстрелами Белгородской области. Сторона обвинения заявила, что ущерб от действий командира бригады ВСУ составил более 4,6 млн рублей.

Ранее студента из Москвы задержали за попытку пересечь границу и присоединиться к ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами