В РФ запросили пожизненный срок для командира 27-й бригады ВСУ Храпача

Прокурор попросил суд заочно приговорить командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковника Дмитрия Храпача к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, который присутствовал на заседании во Втором западном окружном военном суде.

В материале подчеркивается, что именно этот украинский офицер отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по войсковым частям на территории Белгородской области. Солдаты, которые пострадали в результате этих атак, не принимали участия в боевых действиях на Украине.

«Прошу заочно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал прокурор в ходе слушания.

Как отметила сторона обвинения, командир бригады ВСУ отдавал приказы о ракетных ударах ради устрашения населения российского региона. Также, по ее мнению, еще одной целью военного была дестабилизация деятельности органов государственной власти в РФ.

В 2023 году Верховный суд ДНР признал Храпача виновным в обстреле Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня. Тогда его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Позже против украинского офицера возбудили новое уголовное дело, на этот раз связанное с обстрелами Белгородской области. Сторона обвинения заявила, что ущерб от действий командира бригады ВСУ составил более 4,6 млн рублей.

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