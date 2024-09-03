Правительство Германии собирается выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для их последующей передачи Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Германия планирует передать на безвозмездной основе Украине еще шесть зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM», — говорится в сообщении.

Еще шесть единиц техники аналогичной модели планируется поставить немецкой армии.

Днем 31 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что США являются «локомотивом» по поставкам вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ), а в Европе по этому показателю лидирует Германия.

Решения о закупках оружия для Киева в Германии не поддержаются единогласно. Недавно сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что поставки оружия на Украину и увеличение финансирования киевских властей не приведут к завершению конфликта.

Ранее Дания выступила за снятие ограничений на применение оружия ВСУ.