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ФРГ намерена профинансировать закупку шести комплексов ПВО IRIS-T для Киева

Reuters: ФРГ хочет профинансировать закупку шести комплексов IRIS-T для Украины

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Global Look Press

Правительство Германии собирается выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для их последующей передачи Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Германия планирует передать на безвозмездной основе Украине еще шесть зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM», — говорится в сообщении.

Еще шесть единиц техники аналогичной модели планируется поставить немецкой армии.

Днем 31 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что США являются «локомотивом» по поставкам вооружения Вооруженным силам Украины (ВСУ), а в Европе по этому показателю лидирует Германия.

Решения о закупках оружия для Киева в Германии не поддержаются единогласно. Недавно сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что поставки оружия на Украину и увеличение финансирования киевских властей не приведут к завершению конфликта.

Ранее Дания выступила за снятие ограничений на применение оружия ВСУ.

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