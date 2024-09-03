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Британия и США решили продлить договор в сфере ядерного оружия

FT: Британия и США собираются продлить договор 1958 года о взаимной обороне

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Reuters

Великобритания и США намерены продлить на неопределенный срок договор 1958 года о взаимной обороне, предусматривающий военное сотрудничество между двумя странами в сфере ядерного оружия. Об этом сообщает газета Financial Times.

По ее информации, речь идет о соглашении, который регулирует обмен технологиями между программами ядерного оружия Британии и Соединенных Штатов, пока оба государства начинают дорогостоящую модернизацию своих сил сдерживания, чтобы «противодействовать распространению оружия противниками».

Действие договора истекает в декабре. В последний раз он продлевался на десять лет в 2014 году. Документ предполагает обмен ядерными технологиями и данными, однако не включает передачу ядерного оружия или контроля над ним.

До этого новый министр обороны Британии Джон Хили оценил проблемы Вооруженных сил страны. По его словам, Вооруженные силы Соединенного Королевства разваливали, а также недостаточно финансировали на протяжении 14 лет.

Ранее сообщалось, что США могут разместить в Британии ядерное оружие для «первого удара» по России.

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