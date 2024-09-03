Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар по противнику был нанесен в районе Купянска и Петропавловки Харьковской области, а также Торского в ДНР. Общие потери противника составили до 450 военнослужащих. Отражена атака ВСУ.

«Потери противника составили два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубица FH-70 и две 152 мм гаубицы Д-20. Уничтожены девять полевых складов боеприпасов», — говорится в сообщении.

3 сентября в военном ведомстве также сообщили, что подразделения группировки войск «Север» отразили пять атак ВСУ в Курской области.

Боевые столкновения проходили в районе населенных пунктов Борки, Марьевка, Камышевка и Черкасское Поречное. Общие потери противника составили до 25 человек.

Ранее российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области.