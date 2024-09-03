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Российские военные продвинулись в Часове Яре

«Иди и смотри»: российские военные продвинулись в Часове Яре

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России продвинулись на восточных окраинах Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), взяли под контроль несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Кроме того, силы РФ продвинулись в селе Калиновка.

1 сентября сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов из 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российских войск Ленинградского округа подорвала танк ВСУ на окраине Часова Яра.

В конце августа представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила (соединение сухопутных войск Украины) Андрей Полухин заявил, что Вооруженные силы России контролируют почти 40% города Часов Яр.

Часов Яр находится примерно в 10 км западнее Бахмута (Артемовск — российское название), который Россия взяла под свой контроль в мае 2023 года. Газета The New York Times писала, что этот город является «ключом к Донбассу», отмечая, что его взятие позволит российской стороне развить наступление на главные города в ДНР, которые контролирует Украина.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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