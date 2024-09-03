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Стало известно о применении в зоне СВО морского бомбомета РБУ-6000

Мэр Шапошников: бригада «Терек» применяет морской бомбомет «Смерч-2» в зоне СВО

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Артиллеристы казачьей добровольческой бригады «Терек» используют в зоне проведения специальной военной операции (СВО) реактивно-бомбометную установку РБУ-6000 «Смерч-2». Об этом сообщил в беседе с Telegram-каналом Readovka мэр Воркуты Ярослав Шапошников, который в 2023 году ушел на фронт.

Солдаты установили морской бомбомет в кузов грузового автомобиля «Урал». Получившаяся реактивная система залпового огня стреляет по наземным целям бомбами РГБ-60 весом 23,5 кг.

«Первоначально эта установка предназначалась для уничтожения подводных целей на флоте», — сказал командир артдивизиона бригады «Терек», мэр Воркуты Шапошников.

В конце января Вооруженные силы (ВС) России ударили по украинским военным модифицированным реактивным морским бомбометом РБУ-6000 калибра 213 мм. Артиллеристы штурмового корпуса «Север-V» группировки войск «Юг» переоборудовали морской бомбомет под работу по наземным целям и нанесли удар на Артемовском направлении фронта.

Бомбометы «Смерч-2» используются в ВС РФ с 2023 года. Эти корабельные системы устанавливаются на шасси тягачей МТ-ЛБ, танков Т-80 и грузовиков и используются для поражения сухопутных целей.

Ранее российские десантники заявили, что РБУ-6000 «Смерч-2» устроили ад для ВСУ.

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