«Военная хроника» изучила данные об ударе по Полтаве

Telegram-канал «Военная хроника» проанализировал данные об ударе Вооруженных сил России по учебному центру в Полтаве на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на закрытый канал.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская армия ударила ракетой по военному институту связи в Полтаве.

В сообщении «Военной хроники» говорится, что утром 3 сентября был зафиксирован прилет по территории 179-го учебно-тренировочного центра войск связи (в/ч А3990) в Полтаве. По предварительным данным, российским ракетным комплексом «Искандер» была поражена цель в момент построения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военкоры отмечают, что в данном случае важно не то, был удар в момент построения или нет, а то, кого именно ликвидировали в ходе удара.

Канал пишет, что подготовку украинских специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи проводят иностранные военные: отставные или действующие. Ввиду того, что наносятся удары по объектам в глубоком тылу, предполагается, что эти иностранные инструкторы уже приступили к работе. Их прибытие и размещение на таких объектах, координаты которых давно известны российской стороне, упрощает работу разведке и ракетчикам, добавили в «Военной хронике».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.