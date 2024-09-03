На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Чернигове

На севере Украины, в том числе в Чернигове, повредили четыре инфраструктурных объекта. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север» в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Еще один объект инфраструктуры получил повреждения в Новобелоусской общине Черниговской области. Командование также сообщило о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Сумском и Ахтырском районах Сумской области.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиагородку в Полтаве. В частности, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что ударили ракетой по военному институту связи.

Также 3 сентября военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники заявил, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в одном из административных зданий Купянска Харьковской области.

По его данным, здание было уничтожено, потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Ранее российские бойцы уничтожили реактивную систему HIMARS в Сумской области.