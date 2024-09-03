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Военный эксперт раскрыл подробности о ситуации в Курской области

Военэксперт Онуфриенко: наступление ВС РФ вод Курском набирает обороты

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Курской области российские военные не дают противнику продвинуться вперед и оттягивают на себя резервы ВСУ. Наступление ВС РФ в регионе набирает обороты, в некоторых районах идут тяжелые бои, сообщил 360.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Уже несколько дней ведутся бои за Комаровку, ВСУ пытаются прорваться к Солдатскому. Чуть восточнее и южнее Суджи также ведутся тяжелые бои, рассказал эксперт. За последние две недели, по его словам, карта боевых действий в разы сократилась.

«На фоне стабилизации на линии соприкосновения на Курщине наши вооруженные силы продолжают продвижение вперед, делая упор на Покровском направлении», — отметил Онуфриенко.

Он также добавил, что за август российские военные освободили почти 400 кв. км территории, что говорит о небывалых темпах наступления.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский признал, что надежды на наступление ВСУ в Курской области пока не оправдались – операция не снизила давление ВС РФ на Покровском направлении, ситуация под Покровском и Торецком для украинских солдат по-прежнему «сложная». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее пленный рассказал, что перед нападением на Курскую область с ВСУ работали психологи.

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