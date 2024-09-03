Дополнительные средства ПВО развернули в Белгородской области

Дополнительные средства противовоздушной обороны развернули в Белгородской области. Об этом сообщило российское Минобороны в Telegram-канале.

От оперативного штаба Белгородской области в ведомство поступило 27 запросов, 18 из них были реализованы, остальные находятся в работе, рассказали в министерстве.

«В группировке развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 83 вопроса, связанных с материально-техническим, транспортным, военно-техническим, медицинским и инженерно-строительным обеспечением группировки прикрытия госграницы.

3 сентября три населенных пункта Белгородской области были атакованы украинскими БПЛА. Один FPV-дрон влетел в храм Святителя Николая в селе Грузское.

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