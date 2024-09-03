Промышленное предприятие получило повреждения на востоке Украины

Промышленное предприятие получило повреждения в городе Днепре на востоке Украины. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

Чиновник также добавил, что в Никопольском районе области повреждена инфраструктура, однако не уточнил, что это за объект.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, 3 сентября в Днепропетровской области три раза объявлялась воздушная тревога.

Накануне вечером, 2 сентября, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Павлограде и Днепре на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.