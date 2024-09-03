Военный эксперт сообщил об ударе по пункту дислокации ВСУ в Купянске

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины, который находился в одном из административных зданий Купянска Харьковской области. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

Он рассказал, что этот пункт на улице 1 Мая был обнаружен в ходе плановой работы по выявлению мест сосредоточения украинских военных.

«Для эффективного поражения гражданского объекта, использовавшегося в военных целях, ВКС РФ было нанесено огневое поражение при помощи КАБ (корректируемой авиационной бомбы. — «Газета.Ru»)», — сказал Марочко и добавил, что здание было уничтожено.

По его данным, ВСУ при этом ударе потеряли до 30 военнослужащих.

30 августа военный эксперт заявлял, что российские военнослужащие за сутки продвинулись в Харьковской области в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Розовка.

Ранее сообщалось о тяжелых боях на Купянском направлении.