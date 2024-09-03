Пострадавшая во время атаки ВСУ жительница Саратова умерла спустя восемь дней

Жительница жилого комплекса «Волга Скай» в центре Саратова, которая пострадала во время атаки беспилотника ВСУ, спустя восемь дней умерла в больнице. Об этом сообщила региональная пресс-служба Минздрава.

Она попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

26 августа в небе над Саратовом и Энгельсом сбили несколько украинских беспилотников. Однако их обломки упали на жилые дома, из-за чего несколько человек получили ранения. В частности, фрагменты одного из БПЛА попали в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай» на Предмостовой площади.

29 августа губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что сотрудники профильных служб завершили разбор поврежденных конструкций многоэтажного жилого дома. Как он сказал, всего из-за ударов дронов в 38-этажном здании на Предмостовой площади оказались повреждены 16 квартир. Сейчас вопрос ликвидации последствий ЧП является для властей приоритетным, подчеркнул глава региона.

Ранее появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.