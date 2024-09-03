Расположенная под Краматорском лаборатория Вооруженных сил Украины (ВСУ) изготавливает предназначенные для сбросов с беспилотников боеприпасы с отравляющим веществом хлорпикрин. Об этом РИА Новости заявил взятый в плен военнослужащий подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ Альберт Григорович.

По словам пленного, его подразделение занималось изготовлением химических, фугасных и зажигательных боеприпасов, которые сбрасывались с беспилотных летательных аппаратов. В день изготавливается около 130 сбросов разных типов и разной весовой категории, в том числе 10 с хлорпикрином.

Григорович уточнил, что работа проводилась только в противогазах, так как даже небольшое количество жидкости, разлитое на открытом пространстве, вызывало у украинских военных кашель и рвоту.

Он также подчеркнул, что в целях секретности военнослужащие, которые работают в лаборатории, ходят по улице исключительно в гражданской одежде, а жители соседних домов даже не подозревают о существовании лаборатории.

До этого президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Запад проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию биологического и нового химического оружия.

Ранее в США признали причастность страны к созданию биолабораторий на Украине.