Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в Курскую область подразделение, состоящее из бывших заключенных. Об этом РИА Новости сообщили военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

«Украинское командование создало роту «Шквал». Состав роты — все заключенные. И бросили на территорию Курской области», — рассказал командир батальона морпехов.

Военный добавил, что это подразделение ВСУ работает без командования. По словам командира батальона, экс-заключенные занимаются мародерством и стараются избегать боев. Украинские солдаты самостоятельно занимают оборону, но отходят при первой же атаке на их позиции, отметил российский военный.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко рассказал, что некоторые украинские заключенные идут служить в ВСУ, только чтобы выйти из тюрьмы. Он отметил, что при прибытии на передовую они часто отказываются воевать.

17 августа украинский военнопленный Алексей Янусов заявил, что заключенным предлагают вступить в ряды ВСУ в обмен на снятие всех обвинений.

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